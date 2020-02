Apple TV+ -sovellus julkaistu LG:n uusille televisioille

LG on julkaissut vuoden 2019 televisiomallistolleen Apple TV+ -sovelluksen, minkä kautta voi katsella Applen tuottamia elokuvia ja sarjoja kiinteää kuukausimaksua vastaan. Apple julkaisi suoratoistopalvelunsa viime vuoden lopulla. LG on julkaissut vuoden 2019 televisiomallistolleen Apple TV+ -sovelluksen, minkä kautta voi katsella Applen tuottamia elokuvia ja sarjoja kiinteää kuukausimaksua vastaan. Apple julkaisi suoratoistopalvelunsa viime vuoden lopulla.

LG:n webOS-pohjaisille televisioille julkaistu sovellus on saatavilla 80 maassa ja sovellus on tulossa vielä myöhemmin vuoden 2018 televisiomallistolle. Vuoden 2020 televisioissa sovellus on valmiiksi asennettu. Suoratoiston lisäksi sovelluksen kautta on mahdollista vuokrata elokuvia iTunesin kautta. Sovelluksen ansiosta LG:n uusien televisioiden omistajien ei tarvitse käyttää enää Apple TV:tä, mikäli he haluavat katsoa Applen tarjoamia sisältöjä.



Apple TV:tä kuitenkin tarvitaan edelleen, mikäli haluat ladata sovelluksia tvOS-verkkokaupasta tai käyttää esimerkiksi Apple Arcade -pelipalvelua.



Viime vuodesta lähtien Apple on tehnyt televisiomerkkien kanssa tiiviimpää yhteistyötä. Samsungin ja LG:n uudet televisiot esimerkiksi tukevat AirPlay 2 -tekniikkaa sekä ovat yhteensopivia HomeKit-älykotijärjestelmän kanssa.