Netflixin helmikuun kaikki uudet Originals-televisiosarjat

Suoratoistojätiltä tulee uutta Alison Brie -elokuvaa ja Tom Papa -stand uppia , mutta uutta on tietysti tulossa myös televisiosarjojen osalta. Itseasiassa Originals-sarjojen tarjonta kasvaa merkittävästi elokuvia enemmän. Tässä katsaus helmikuun uusista Originals-sarjoista.

Lapsille saapuu tieteestä kiinnostuneen 15-vuotiaan Ashley Garciansekä Nickelodeon-animaatioja teineille puolestaan sci-fi-fantasiat, jossa kolmikko seikkailee kartanossa, jonka avaimet avaavat maagisia salaisuuksia, sekä, jossa supervoimilla varustettu Syd kamppailee teinien jokapäiväisistä ongelmista koulussa.Anime-tarjonta kasvavat helmikuun myötä-sarjan myötä, jossa hyönteiset ovat vallanneet maailman.Kansainvälisen tuotannon osalta uutta ovat korealaisscifielävänoloiseen hologrammiin rakastuvasta naisesta, brasilialainen kauhufantasiabrasilialaisen noituuden ja japanilaisen Shinto-henkien yhdistelmästä, Narcosin ja Ozarkin luojan Martin Zimmermanin uusi latinalaisrikossarja, japanilaisdraamasosiaalisen median vaikutuksista sekä meksikolainen draama Unstoppable kolmikon road tripistä.Uusia dokumenttisarjoja ovat puolestaan, joka nimensä mukaisesti kertoo tieteellisesti vauvojen ensimmäisestä vuodesta, sekä, jossa vieraillaan ongelmissa olevissa ravintoloissa ympäri maailman erikoisten kolkkien.Hiljattain julkaistun Circle-realitysarjan tavoin uusi-reality tarjoaa kolmen viikon ajan uusia jaksoja, joissa tuntemattomat kilpailijat etsivät rakkautta ja menevät kihloihin tapaamatta naamatusten.Myös draamaa ja toimintaa on tulossa.kertoo Los Angelesissa asuvista ja taco-paikkaa pitävistä Moralesin serkuista ja puolestaan toimintasarjaeteläafrikkalaisesta vakoojasta, joka kamppailee niin yksityis- kuin ammattielämässä.Tässä kaikki helmikuun uudet Netflix Originals -sarjat aikajärjestyksessä ja linkkeineen:Restaurants on the Edge