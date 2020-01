Tässä kaikki helmikuun uudet Netflix-elokuvat: Alison Brien Horse Girl, dokumenttielokuva The Pharmacist,...

On aika katsastaa mitä tuleva kuukausi tuo tullessaan Netflixin Originals-tuotantoon. Suoratoistojätin omien elokuvien tarjonta kasvaa reilulla tusinalla uudella teoksella, joissa on sisältöä niin lapsille, animen ja dokumenttielokuvien ystäville kuin romanttista komediaa kaipaavalle.

Kyseessä ei ole todennäköisesti aivan Netflixin vuoden kovin kattaus, mutta jotain katsottavaa todennäköisesti useimmille löytyy.Lapsille tarjolla on lastenkirjaan perustuva, anime-elokuvien osalta uutta tulee pelisarjaan perustuvienn jain muodossa. Teineille on suunnattu romanttiset komediatja Elle Fanningin tähdittämä, koko perheelle tarjolla on animaatiokomediaja aikuisempaan makuun romattista komediaa tarjoaa saksalaistuotantoKansainvälistä väriä lisäksi tuovat Ernest Hemingwayn romaaniin Kenelle kellot soivat viittaava espanjalaisdraamaEspanjan sisällissodan jälkeisestä sisseistä ja puolestaan Espanjan sisällissodan ajan tositarinaan pohjautuva, saksalaiselokuvatraumatisoituneesta ja rakkauden kipeästä 9-vuotiaasta sekä meksikolaisdokumentti, joka Oscarin voittaneesta elokuvasta Roma.Lisäksi dokumenttielokuviin lisätään amerikkalaistuotanto, joka kertoo tarinaa Yhdysvaltojen synkästä opioidikriisistä.Stand up -komediat saavat tähtiloistoa, kun huippusuosittu Tom Papa astelee lavalle uudessa spesiaalissa Tom Papa: You're Doing Great!.Viimeisimpänä, muttei taatusti helmikuun vähäisimpänä, Netflix julkaisee Alison Brien tähdittämän draaman, joka kertoo hevostytöstä, jonka unet vuotavat todellisuuteen.Tässä vielä kaikki Netflixin helmikuun Originals-elokuvat julkaisujärjestyksessä linkkeineen: