Google on askeleen lähempänä ihmismäistä tekoälyä – Meena osaa jo tulkita vitsejä

Googlen aineisto on peräisin avoimista lähteistä, jotka ovat sisältäneet sosiaalisessa mediassa käytyjä keskusteluita. Aineisto on siis ollut jo olemassa, eikä Meenaa päässyt kouluttamaan kuka tahansa, kuten kävi Microsoftin Tayn kohdalla.



Googlen tavoitteena on kehittää ihmismäiseen keskusteluun kykenevä chatbot, jolta löytyy vastaus tai näkemys kysymykseen kuin kysymykseen. Meena-tekoälymallin avulla Google yrittää selvittää mahdollisimman tarkasti keskustelun kontekstin, minkä jälkeen oikeanlaisen vastauksen antaminen onnistuu paremmin.







Meena kykenee päättelemään myös tehokkaasti epäjohdomukaisuuksia, kuten sen etteivät lehmät käy koulua, ja näin ollen tulkita epäjohdomukaisuuksia myös vitseiksi. Ero ihmisen ja tekoälyn välillä kapenee tämän seurauksena hurjasti.

