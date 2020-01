Netflix kasvoi odotettua enemmän – Disney ja Apple eivät tehneetkään lovea kasvuun

Vaikka kilpailu suoratoistomarkkinoilla kiristyi viime vuoden lopulla Apple TV+:n ja Disney+:n lanseerausten takia, eivät ne onnistuneet tekemään lovea Netflixin kasvulukemiin. Pikemminkin päinvastoin, Netflix kasvoi joulusensonkina odotuksia enemmän. Vaikka kilpailu suoratoistomarkkinoilla kiristyi viime vuoden lopulla:n ja:n lanseerausten takia, eivät ne onnistuneet tekemään loveakasvulukemiin. Pikemminkin päinvastoin, Netflix kasvoi joulusensonkina odotuksia enemmän.

Osavuosituloksensa julkaisseen Netflixin mukaan sen tilaajamäärät kasvoivat 8,76 miljoonalla viime vuoden lopulla, kun analyytikot odottivat keskimäärin 7,6 miljoonan tilaajan kasvua. Kasvua tuki The Crown -sarjan uuden tuotantokauden julkaisu, The Witcherin julkaisu sekä kaksi Oscar-ehdokkuutta.



Kilpailulla voi olla kuitenkin oma osansa siinä, miksi Netflix ennustaa tämän vuoden alkuun odotuksia heikompaa kasvua. Netflixin ennuste on seitsemän miljoonaan tilaajan kasvu, mutta analyytikot ovat ennustaneet jopa 8,82 miljoonan tilaajan lisäystä. Disney+ on osoittautunut kuluttajien keskuudessa suosituksi, palvelun hankki itselleen ensimmäisenä päivänä jopa 10 miljoonaa tilaajaa.



Disney+:n ja Apple TV+:n etuina ovat palveluiden edullisuus. Suomeen kesällä tuleva Disney+ maksaa Yhdysvalloissa 6,99 dollaria (Suomessa 6,99 euroa) kuukaudessa ja Apple TV+ maksaa vuorostaan vain viisi dollaria kuukaudessa – palvelu on vuoden ajan ilmainen niille, jotka hankkivat uuden Apple-laitteen. Netflixin standarditilaus maksaa vuorostaan 13 dollaria.