Tesla ei kiihdytä ilman syytä – Tutkinnan taustalla osakemanipulointia

Teslan autojen on väitetty useissa tapauksissa kiihdyttäneen tuntemattomasta syystä, minkä seurauksena asiasta on nostettu tutkintapyyntö Yhdysvaltojen liittovaltion liikenneturvallisuusvirastolle (NHTSA). autojen on väitetty useissa tapauksissa kiihdyttäneen tuntemattomasta syystä, minkä seurauksena asiasta on nostettu tutkintapyyntö Yhdysvaltojen liittovaltion liikenneturvallisuusvirastolle (NHTSA). Teslan mukaan väittämät eivät ole lainkaan totuuden mukaisia.

Teslan vastineessa todetaan, että kaikissa väitetyissä kiihdytystapauksissa, mitään tuntematonta kiihdytystä ei havaittu. Päinvastoin, auto toimi täysin odotetulla tavalla. Auto kiihdytti vain jos kaasupoljinta painoi kovemmin. Lisäselvityksissä Tesla havaitsi, että NHTSA:lle jätetyn ilmoituksen taustalla on Brian Sparks.



Brian Sparks on itsenäinen yhdysvaltalainen sijoittaja, joka Teslan mukaan on shortannut (lyhyeksi myynti) Teslan osaketta. Shorttaamisessa on kyse siitä, että pörssiosakkeita myydään ennen kuin niitä ostetaan. Ennakkoon myydyt osakkeet pitää jossakin vaiheessa ostaa ja sijoittaja tekee voittoa, mikäli osakkeen hinta laskee myyntiajankohdan jälkeen. Sparksilla on siis selkeä motiivi saada kohdistettua Teslaan negatiivista julkisuutta, jotta osakkeen hinta halpenisi ja hän voisi ostaa osakkeita alempaan hintaan.