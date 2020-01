Netflixin asemaa koetellaan – Disney+ tulee Suomeen kesällä

Mediajätti Disneyn viime vuoden lopulla Yhdysvalloissa lanseeraama Disney+-suoratoistopalvelu laajenee Eurooppassa 24. maaliskuuta. Tuolloin palvelu avautuu Britanniassa ja Saksassa sekä muutamilla muilla markkina-alueilla. Mediajättiviime vuoden lopulla Yhdysvalloissa lanseeraama-suoratoistopalvelu laajenee Eurooppassa 24. maaliskuuta. Tuolloin palvelu avautuu Britanniassa ja Saksassa sekä muutamilla muilla markkina-alueilla.

Britannian ja Saksan lisäksi Disney+ julkaistaan maaliskuun 24. päivänä Irlannissa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Valitettavasti Pohjoismaihin palvelu ei vielä tuolloin ilmesty, vaan suomalaisten on odotettava Disney+:aa vuoden 2020 kesään asti. Hinnaltaan Disney+ on varsin houkutteleva, sillä palvelusta veloitetaan kuukausitilauksena 6,99 euroa tai vuositilauksena 69,99 euroa.



Tähän mennessä Disney+:n sisältöjä on voinut katsoa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Alankomaissa. Palvelun selkeästi suurin hitti on ollut Star Wars -aiheinen TV-sarja The Mandalorian. Palvelussa esitetään Disneyn ja Star Warsin tuotantojen lisäksi Pixarin, Marvelin ja National Geographicin sisältöjä.



Pohjoismaihin, Belgiaan ja Portugaliin Disney+ tulee kesällä 2020.