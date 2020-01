Apple haluaa uudistaa verotusta – Tarvitaan reilumpaa verotusta

on verosuunnittelun suhteen johtavia yrityksiä ja yhtiö on kiistatta hyötynyt valtavasti Irlannin ympärille rakennetusta verosuunnittelujärjestelmästä. Tästä huolimatta Applen toimitusjohtajanäyttää vihreää valoa maailmanlaajuisen yritysverotuksen uudistamiselle.

Verosuunnittelun taustalla lienee osittain ainakin se, että yrityksistä on kasvanut kauppasopimusten myötä monikansallisia jättejä, jotka operoivat lähes jokaisella mantereella. Verojärjestelmä on kuitenkin edelleen kansallinen, joten verotus ei ole pysynyt kunnolla avautuneen talouden perässä. Tilanne on antanut yrityksille mahdollisuuden ohjata tulojaan maihin, joissa verotus on muita maita edullisempaa.OECD:ssa pohditaankin parhaillaan verotusmallia , jonka avulla monikansallisten yritysten liiketoimintaa voitaisiin verotta reilummin. Cook sanoo olevansa optimistinen OECD:n selvitysten suhteen.Esimerkiksi Apple ohjaa suurimman osan ulkomaiden tuloistaan Irlantiin, jossa sen tuloja verotetaan huomattavan kevyesti vanhan verosopimuksen nojalla. Mallia ei pidetä reiluna, koska suurin osa Applen liiketoiminnasta tapahtuu Irlannin ulkopuolella, joten myös verotuksen pitäisi tapahtua suurimmaksi osaksi siellä missä liiketoimintaa on.