Google lämpesi tekoälylainsäädännölle – Nyt pitää miettiä vain millaisia lakeja säädetään

Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin toimitusjohtaja Sundar Pichai toteaa ja sen emoyhtiöntoimitusjohtajatoteaa Financial Timesissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa suhtautuvansa positiivisesti tekoälyn sääntelyyn. Pichain mukaan kyse ei ole siitä, että pitäisikö tekoälyä säännellä, vaan siitä miten tekoälyä tulisi säännellä.

Pichain mukaan tässä vaiheessa on selvää, että tekoälyä tullaan hyödyntämään lähes kaikkialla ja hyvin kattavasti. Sovellusmahdollisuuksia löytyy niin liikenteestä, lääketieteestä, maataloudesta kuin teollisuudestakin. Pichain mukaan tekoäly on liian voimakas työkalu jättää sääntelemättä.



Realistiset kuva-, video- ja äänimanipulaatio on yksi esimerkki teknologian väärinkäytöstä. Ihmiset tunnistetaan aikaisempaa tehokkaammin kulunvalvonnassa, minkä takia tekoäly luo mahdollisuudet massavalvonnalle. Lisäksi liikenteessä tekoäly joutuu tekemään valintoja, joita ihminen ei tietoisesti tee. Tässä on muutamia seikkoja, joihin sääntelyllä voitaisiin puuttua.







Yhdysvalloissa on otettu kevyen sääntelyn linja, jossa hallinto puuttuu mahdollisimman vähän yritysten toimintaan, jotta ne voisivat innovoida mahdollisimman vapaasti. Euroopassa lähtökohdat ovat tyystin toiset, sillä täällä ollaan ottamassa better be safe than sorry -tyyppistä linjaa, jossa esimerkiksi kasvojentunnistus voitaisiin kieltää määräajaksi julkisilla alueilla.