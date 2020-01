Microsoft julkaisi chromemaisen Edgen – Lataat sen täältä

Selainmarkkinoille on saatu jälleen uutta verta, kun Microsoftin uusi strategia on edennyt toimeenpanovaiheeseen. Reilu vuosi sitten Microsoft ilmoitti hylkäävänsä Edge-selaimen taustalla olevan selainmoottorin ja siirtyvänsä Googlen Chromesta tuttuun Chromiumiin. Nyt tämä perinpohjaisesti uudistunut Edge-selain Selainmarkkinoille on saatu jälleen uutta verta, kun Microsoftin uusi strategia on edennyt toimeenpanovaiheeseen. Reilu vuosi sitten Microsoft ilmoitti hylkäävänsä Edge-selaimen taustalla olevan selainmoottorin ja siirtyvänsä Googlen Chromesta tuttuun Chromiumiin. Nyt tämä perinpohjaisesti uudistunut Edge-selain on tullut kaikkien ladattavaksi

Chromium-pohjainen Edge on nyt manuaalisesti ladattavana, mutta Microsoftin tavoitteena on lähiaikoina päivittää Windows-järjestelmien Edge-selaimet uuteen automaattisestikin. Lisäksi Microsoft on julkaissut uuden Edgen OEM-valmistajien saataville, joten selain tulee löytymään oletuksena uusista tietokoneista.



Uuden selainpohjan ansiosta Edge tukee alun perin Chromelle kehitettyjä laajennoksia, joten Edgen kyvykkyyttä pystyy varsin vapaasti laajentamaan pienoisohjelmien asennuksilla. Edge erottautuu Chromesta esimerkiksi Internet Explorer -yhteensopivuustilalla, jäljitysestoilla sekä Dolby Atmosilla ja Dolby Visionilla varustettujen 4K-videoiden tuella.







Chromium-pohjainen Edge on saatavilla niin Windows- kuin macOS-käyttäjillekin.