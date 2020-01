Hyppäisitkö taksikopterin kyytiin? Toyota povaa siitä uutta hittiä

Liikkumisen sähköistyminen muovaa jo autoteollisuutta, mutta myös ilmassa on otettu askeleita sähköiseen suuntaan. Erilaisia VTOL-koneita (Vertical Take-Off and Landing) kehitetään eri puolilla maailmaa, mutta yhdysvaltalainen Joby Aviation on saanut lisäpotkua kehitykseen Toyotalta. Liikkumisen sähköistyminen muovaa jo autoteollisuutta, mutta myös ilmassa on otettu askeleita sähköiseen suuntaan. Erilaisia VTOL-koneita () kehitetään eri puolilla maailmaa, mutta yhdysvaltalainen Joby Aviation on saanut lisäpotkua kehitykseen Toyotalta.

Toyota on tuoreella sijoituskierroksella investoinut Jobyyn peräti 394 miljoonaa dollaria. Kaikkiaan Joby keräsi kierroksella uusi varoja 590 miljoonaa dollaria, joten Toyota oli selvästi suurin sijoittaja. Toyota liittyi Jobyn omistajaksi vuonna 2018, jolloin kasvuyhtiö nappasi 100 miljoonan dollarin rahoituksen itselleen.



Japanilaisyhtiö näyttää luottavan, että ihmiset ovat kiinnostuneita käyttämämään suurikokoista dronea keskipitkien matkojen taittamiseen. Jobyn kehittämän kopterin avulla on mahdollista kulkea yhdellä latauksella 241 kilometriä. Kopterin huippunopeus on 322 kilometriä tunnissa. Toyotan ja Jobyn visiossa on lentotaksipalvelun rakentaminen.