Apple levittää tekoälyn kaikkialle? Osti Xnor.ai-tekoäly-yrityksen

Apple on laajentanut toimintaansa Seattleen yritysostojen kautta ja nyt niitä on tehty lisää, kun IT-jätti osti itselleen vain kolme vuotta vanhan on laajentanut toimintaansa Seattleen yritysostojen kautta ja nyt niitä on tehty lisää, kun IT-jätti osti itselleen vain kolme vuotta vanhan Xnor.ai-tekoäly-yrityksen . Yrityskaupan arvon sanotaan olleen 200 miljoonan dollarin luokkaa.

Xnor.ai on kehittänyt tekoälyyn perustuvaa hahmontunnistusta, joka toteutetaan laitteiston oman raudan avulla. Erityistä Xnor.ai:n teknologiassa on se, että hahmontunnistus on erittäin tehokasta, joten sitä voidaan toteuttaa hyvinkin vaatimattomalla raudalla. Tästä syystä teknologiaa on hyödynnetty Wyzen edullisissa kameroissa.



Yrityskauppa ei välttämättä näy suoraan iPhonien omistajille, sillä tekoälyä saatetaan käyttää vain tehostamaan Applen laitteissa olevia toimintoja. On tietysti myös mahdollista, että Apple halusi ostaa laitteen uutta laiteprojektia varten. Xnor.ai:n teknologia voisi soveltua esimerkiksi paljon puhetta herättäneisiin AR-laseihin.