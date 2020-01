Suomessa toimiva elektroniikkaketju hakeutui konkurssiin

Ruotsalainen elektroniikkaketju Teknikmagasinet on hakeutunut konkurssiin, Ruotsalainen elektroniikkaketjuon hakeutunut konkurssiin, kertoo ruotsalainen Market-verkkojulkaisu

Ketju on aiemmin hakeutunut yrityssaneeraukseen, jonka puitteissa liiketoimintaa on yritetty saada kannattavaksi ja näin velkojat saisivat pelastettua pääomiaan mahdollisimman paljon. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu riittävissä määrin, minkä takia Teknikmagasinet on päättänyt jättää konkurssihakemuksen. Ketjun mukaan ongelmana on ollut kivijalkaliikkeiden laskeva myynti samaan aikaan kun myymälätilojen vuokrat ovat kasvaneet.



Teknikmagasinetin mukaan myös valuuttakurssien muutokset eivät olleet sille suosiollisia, minkä takia hankintahinnat ulkomailta ovat olleet kasvussa.



Suomess Teknikmagasinetilla on ollut kuusitoista kappaletta. Ketju on toiminut Ruotsin ja Suomen lisäksi Norjassa. Norjan ja Ruotsin myymälöiden lukumäärä on 130.