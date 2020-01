Sony julkaisi työkalun joka paketoi PlayStation-vuotesi

Action Hero -- for the gamer who lives for the epic moments in action-adventure games

Legendary Warrior -- for the gamer who steps up to the challenge in fighting games

Master Explorer -- for the gamer who has continually aced that platformer game

Master Strategist -- for the gamer who loves solving puzzles in a good strategy game

Speed Demon -- for the gamer who leaves their fellow drivers in the dust in a fast-paced driving/racing game

Sports Phenom -- for the gamer with a competitive edge and a love for sports games

Marksman -- for the gamer who hits their mark in a shooter game

Esimerkiksi Spotifyn suositun Year in Review'n tapainen työkalu kertoo esimerkiksi mitä pelejä ja kuinka paljon kutakin niistä on tullut pelattua viimeisen vuoden aikana, yhteenlaskettu PS4:n käyttöaika, millaisia trophyja on onnistunut keräämään ja niin edelleen.Statistiikan lisäksi Sony tarjoaa vuoden vaihteen kunniaksi myös ilmaisen dynaamisen teeman ja avatareja. Nämä löytää sivun lopusta, josta ne voi ladata tililleen. Kaikkiaan tarjolla on seitsemän avataria, jotka esiintyvät dynaamisessa taustassa.Näin Sonylta kuvaillaan hahmoja:Löydät EU-alueen pelaajille tarkoitetun työkalun täältä ja mikäli tili on rekisteröity Yhdysvalloissa niin työkalu löytyy täältä , joskin sen kanssa on ollut hiljattain ongelmia.