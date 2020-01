Uusi Xbox One -konsoli ei tule saamaan yksinoikeuspelejä

Microsoft aikoo sen sijaan panostaa lisää Xbox Play Anywhere -strategiaan, jossa ajatuksena on varmistaa pelin yhteensopivuus niin Xbox-konsoleiden kuin Windows 10 -tietokoneiden välillä. Microsoftin ekosysteemiin panostamisesta halutaan siis kokonaisuutena tehdä järkevää, se voi kantaa pitkällä aikavälillä hyviin tuloksiin. Microsoftin päässä saatetaan myös ajatella, että raudan ja pelien välinen side on muutoinkin katkeamassa jossakin vaiheessa xCloudin ja Googlen Stadian kaltaisten suoratoistopalveluiden takia.Pelijulkistuksia Xbox One Series X:n julkaisun yhteyteen on kuitenkin tiedossa. Xbox Game Studiosin johtaja Matt Bootyn mukaan uuden konsolin julkaisuun haetaan potkua yhden tai kahden pelisarjan voimin. Ohjelmistojätillä on kovat odotukset varattuna Halo Infinite -peliin – kyse on ensimmäisestä kerrasta kun Halo-pelisarjan peli julkaistaan samaan aikaan uuden konsolin kanssa.