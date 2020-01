Instagram poistanut ohjusiskussa kuollutta iranilaiskenraalia puolustaneita julkaisuja

Perinteisesti sosiaalisen median viestimet, kuten Twitter, ovat mahdollistaneet melkoisen laajan mielipiteenvapauden, onhan palvelussa terroristejakin , vaikkakin erikoisia rajoituksiakin on nähty. Instagramin osalta voisi kuvitella, että asia ei ole näin vaikea, sillä kyse on pääasiallisesti kuvapalvelusta.Facebookin omistama Instagram on kuitenkin joutunut lähipäivien Lähi-idän konfliktista johtuen turvautumaan koviin keinoihin. Yhtiö on poistanut palvelustaan käyttäjiä ja julkaisuja, joissa on otettu kantaa kuolleeseen iranilaiskenraaliin väärällä tavalla.Iranin puolisotilaallisen ja terroristiryhmäksi määritellyn Quds Forcen pääpiru Qassem Soleimani joutui Yhdysvaltain ohjushyökkäyksen kohteeksi ja menehtyi reilu viikko sitten. Kyseessä oli vastaus Iranin jatkuviin iskuihin erityisesti Irakissa, jossa kuoli loppuvuodesta yksi yhdysvaltalaissiviili.Tapahtumaketjun päätteeksi ja Iranin vastattua tehottomalla ohjusiskulla, Yhdysvallat asetti uusia pakotteita, jotka purivat nyt myös Instagramiin.Instagramin on kertonut CNN:lle , että sen tuli poistaa Soleimania puolustavia julkaisuja ja tilejä. Osa tileistä on palautettu takaisin, mutta julkaisut ovat edelleen poissa niistäkin. Kansainvälinen journalistiliitto kertoo , että osa poistetuista sisällöistä on kuulunut uutistoimistoille.Instagram on toiminnassa myös Iranissa, josta poistettu sisältö on peräisin. Koska pakote koskee vain Irania, niin vastaavia mielipiteitä tai julkaisuja ei ole poistettu muualta käytettävistä tileistä.Kyse ei tietysti ole ensimmäisestä kerrasta, kun Yhdysvaltain asettamat pakotteet estävät ulkomaisia toimijoita käyttämästä amerikkilaisteknologioita. Kenties viimevuosien tunnetuin on tapaus Huawei, jossa kiinalaisyhtiöltä kiellettiin mm. Android-käyttöjärjestelmän käyttö.Vaikka avaimet eivät ole Facebookin, Instagramin tai Huawein tapauksessa Googlen käsissä, niin se varmasti värittää yhtiöiden välistä suhdetta jatkossa. On varmaa, ettei erityisesti Facebook halua enempää hermostuttaa päättäjiä Yhdysvalloissa, joten sanktioita seurataan sanatarkasti.