Sony on käynyt viime vuosina läpi kovan organisaatiouudistuksen, minkä seurauksena yhtiö on joutunut tarkemmin miettimään mihin se haluaa uhrata resursseja ja mihin ei. Nyt yhtiö on pääsemässä uuden alun syrjään kiinni, sillä japanilaisyhtiö on esitellyt suurelle yleisölle uusia aluevaltauksia.

Sony on nimittäin lähtenyt mukaan autobisnekseen. CES-messuilla Sony paljasti Vision-S-nimisen konseptiauton, jonka perimmäinen tarkoitus lienee demonstroida yhtiön eri toimintojen kyvykkyyttä juuri autoteollisuuden näkökulmasta. Konseptiauton muodossa Sonyn on helpompi markkinoida sensoreitaan, kameroita sekä äänentoistoratkaisuja itseään uudelleen keksivälle autoteollisuudelle.



Konseptiautosta löytyy useita ympäristöä aistivia sensoreita, kameroita, laajakulmanäyttöjä, 360 asteen tilaääniratkaisu sekä langattoman viestinnän mahdollistavia yhteyksiä. Auton alustan on suunnitellut sopimusvalmistaja Magna.