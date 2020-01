Sony paljastaa PS5:n saloja tipottain – Nyt selvisi logo

Ehdottomasti kiinnostavimmat tiedot seuraavan sukupolven konsoleista liittyvät niiden ulkonäköön, suorituskykyyn ja ominaisuuksiin. Näitä tietoja ei kovin yksityiskohtaisella tasolla saada ehkä ennen E3-messuja, mutta joitain tietoja tihkuu kuitenkin jatkuvasti julkisuuteen. Ehdottomasti kiinnostavimmat tiedot seuraavan sukupolven konsoleista liittyvät niiden ulkonäköön, suorituskykyyn ja ominaisuuksiin. Näitä tietoja ei kovin yksityiskohtaisella tasolla saada ehkä ennen E3-messuja, mutta joitain tietoja tihkuu kuitenkin jatkuvasti julkisuuteen.

CES-messujen yhteydessä Sony paljasti esimerkiksi PlayStation 5 -pelikonsolin logon. Se ei tyylillisesti ole ehkä kovinkaan repäisevä, sillä se on juuri sellainen kuin voisi PS3:n ja PS4:n logoista päätellä. Logon alussa on jo ensimmäisestä PlayStation-konsolista tuttu PS-logo, minkä perään on lisätty tyylitelty PS5-teksti. Käytännössä Sony on vain vaihtanut PS4:n logon viimeisen numeron.



Sony on luvannut PS5-konsolin tukevan 8K-grafiikoita, säteenjäljitystä sekä PS4-pelejä. Kahdeksanytiminen prosessori perustuu Zen 2 -arkkitehtuuriin sekä sen parina oleva grafiikkaohjain Radeon Navi -arkkitehtuuriin.