LG paljasti uudet televisionsa – Sisältävät pelaajille suunnatun G-Sync-toiminnon

CES-messut tarjoavat elektroniikkajäteille oivallisen tilaisuuden päivittää televisiomallistonsa heti vuoden vaihtumisen jälkeen. Tilaisuuteen tarttui tänäkin vuonna LG, joka esitteli messuilla uudet OLED- ja NanoCell-televisiot.

Vuoden 2020 malliston kärkenä LG markkinoi kolmea "taiteen inspiroimaa" GX Gallery -sarjan 4K Ultra HD -televisiota, 88- ja 77-tuumaiset Real 8K -televisiomlleja sekä uudessa 48 tuuman kokoista OLED-televisiota. LG:n OLED-television voi siis jatkossa hankkia niihinkin kotitalouksiin, joihin isommat näytöt eivät ole mukavasti sopineet.



Uudet televisiot perustuvat ohjelmistonsa osalta webOS-alustaan, joten suuria muutoksia vanhaan ei ole tapahtunut. Televisioiden Apple TV -sovellukseen on tosin ilmestynyt mahdollisuus tilata ja katsoa Apple TV+ -kanavia sekä päästä käsiksi iTunes-videokirjastoon. Toiminnot tulevat vuosien 2018 ja 2019 televisiohin hieman myöhemmin.



Pelaajien suuntaan LG on tähdännyt lisäämällä televisioihinsa tuen Nvidian G-Sync-teknologialle, jota on käytetty jo pidemmän aikaa tietokoneiden näytöissä.