Yhdysvallat rajoittaa tekoälyn vientiä ulkomaille

Vaikka Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppasodassa on päästy askel eteenpäin, ei asetelma ole kuitenkaan muuttunut mihinkään valtioiden välillä. Kiinasta on kovaa vauhtia kehittymässä maailman johtava supervalta, mikä ei tietenkään sovi Yhdysvalloille. Tästä syystä Yhdysvallat yrittää hankaloittaa Kiinan kehitystä strategisilla osa-alueilla.

Yksi strategisista osa-alueista on tekoäly ja sen soveltaminen paikkatietoon. Yhdysvallat on hiljattain estänyt sellaisten ohjelmien viennin ulkomaille, missä hyödynnetään tekoälyä kiinnostavien kohteiden etsimisessä kaukokartoitusaineistosta (ilmakuvat ja satelliittikuvat). Vientikielto koskettaa siis erittäin kapeaa osaa ohjelmistomarkkinoista, mutta kyse on ensimmäisestä kerrasta kun Yhdysvallat hyödyntää vuonna 2018 voimaan tullutta ECRA-lakia.ECRAn puitteissa Yhdysvallat voi rajoittaa sellaisten uutta teknologiaa sisältävien tuotteiden vientiä, minkä katsotaan muodostavan uhan kansalliselle turvallisuudelle ulkomaisessa käytössä. Kaukokartoituskuvien analyysillä voidaan esimerkiksi etsiä muutoksia tietyillä alueilla, mikä voi kieliä esimerkiksi sotilaallisesta aktiivisuudesta.Uusi vientikielto ei kosketa pelkästään Kiinaa, vaan kaikkia muitakin maita – Kanadaa lukuunottamatta. Yhdysvallat on aiemmin rajoittanut yhtiöitä tekemästä yhteistyötä kiinalaisten yritysten kanssa, jotka voisivat hyödyntää tekoälyä valvonnassa.