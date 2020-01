Kaikki Netflixiin palaavat Originals-sarjat tammikuussa: The Ranch, BoJack Horseman, ...

Mikäli uudet Netflix-elokuvat ja stand-upit kiinnostavat niin suuntaa puolestaan tänne Tulossa on tietysti kuitenkin myös jo aiemmin tuttua sisältöä, joten katsastetaanpa mitä palaavia Netflix-sarjoja on tarjolla tammikuussa.1900-luvun alun Anne of Green Gables -novelliin perustuvasaa viimeisen kautensa, kuten saa myös jo tähän mennessä seitsemän kauden ajan pyörinyt Ashton Kutcherin tähdittämäJane Fondan, Lily Tomlinin ja Martin Sheenin tähdittämä komediajatkuu kuudennella kaudella, sitcompalaa ensimmäistä kertaa toisella kaudella ja meksikolaissarjasaa niin ikään toisen kauden.Koko perheelle ja erityisesti muksuille tuttua sisältöä tulee lisää australiaissarjain muodossa, eläinvauvojen tähdittämänn myötä sekä animaatiosarjassaAnimeista tammikuussa palaa televisioonensimmäisen kauden toisella osalla, animaatiosta aikuisempaan vastaakuudennen kauden B-osalla ja teineille katsottavaa löytyy taasn kolmannesta jain toisesta kaudesta.Reality-ohjelmista palaa australialaisleipojamestarinja dokumenttisarjoista puolestaanneljännellä kaudella ja kuolemantuomiota odottavia murhaajia haastattelevatoisella kaudella.Tässä vielä kaikki tammikuussa Netflixiin palaavat Originals-sarjat: