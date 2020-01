Applen uusi avoimempi suunta – Ottaa vihdoin osaa CES-messuihin

Apple ei ole juuri koskaan ottanut merkittävästi osaa CES-messuihin. Se on vieraillut tapahtumassa ja käynyt epävirallisia keskusteluita kumppaneiden kanssa, mutta se ei ole esitellyt uusia tuotteita tapahtumassa. Tämä vuosi ei ole poikkeus, mutta Apple on järjestänyt virallista ohjelmaa messuille. Yhtiö on lähettänyt Jane Horvathin Las Vegasiin puhumaan messuyleisölle yksityisyydensuojasta.Lisäksi Applen HomeKit-älykotialusta tulee olemaan näkyvästi esillä messuille, kuten ovat myös kilpailevat Amazon Echo sekä Google Assistant. Apple kertoi hiljattain ottavansa osaa uuteen Project Connected Home over IP -hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa järjestelmien yhteensopivuutta. Lisäksi Apple avasi HomeKitin ADK-kehitystyökalut (Accessory Development Kit) kaikkien käyttöön, jolloin kuka vain voi kehittää HomeKitin kanssa yhteensopivia laitteita.