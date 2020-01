Yhdysvallat kielsi TikTokin käytön sotilailta

Some-sovellusten käyttö ei ole lähtökohtaisesti kovin fiksua, mikäli työskentelee turvallisuuden parissa tavalla tai toisella. Yhdysvaltojen maavoimat on kuitenkin halunnut alleviivata TikTokin kohdalla, ettei sotilaiden tule asentaa sitä puhelimiinsa. Some-sovellusten käyttö ei ole lähtökohtaisesti kovin fiksua, mikäli työskentelee turvallisuuden parissa tavalla tai toisella. Yhdysvaltojen maavoimat on kuitenkin halunnut alleviivata TikTokin kohdalla, ettei sotilaiden tule asentaa sitä puhelimiinsa.

TikTokin kohdalla Yhdysvaltoja hiertää se, että sovelluksen taustat löytyvät Kiinassa, jota Yhdysvallat pitää selvästi isona taloudellisena ja sotilaalisena uhkana. Yhdysvaltojen hallinnon pelkona lienee se, että kiinalaiset voisivat saada liiaksi tietoa maavoimien sotilaiden liikkeistä tai maavoimien strategisesta toiminnasta. Maavoimat eivät voi kieltää sovelluksen asentamista henkilökohtaisiin puhelimiin, mutta hallinnon tarjoamiin laitteisiin TikTokia ei saa asentaa.



Yhdysvaltojen maavoimien everstiluutnantti Robin Ochoan mukaan TikTok muodostaa kyberturvallisuusuhan Yhdysvalloille, minkä takia sitä ei myöskään saa asentaa puhelimiin. Yhdysvallat on kampanjoinut ahkerasti myös kiinalaisen Huawein tukiasemia vastaan.



TikTokia kehittävä ByteDance on kiistänyt useaan otteeseen yhteydet Kiinan hallintoon. Yhtiön on väitetty pohtineen osuuden myymistä ulkopuolisille sijoittajille, jotta Kiina-kysymys saadaan pois päiväjärjestyksestä.