Venäjän oman Internetin testaus onnistui suunnitellusti – Tulokset esitellään Putinille

Internetistä irrottautuminen liittyi lakialoitteeseen, joka velvoittaa venäläisiä teleoperaattoreita huolehtimaan kansalaisten pääsystä Runetin palveluihin poikkeustilanteessa. Laki takaisi Venäjän kansalaisille sähköisen median saatavuuden sota- ja kriisitilanteissa. Asian voi myös nähdä toisinkin päin, Venäjä varmistaa poikkeustilanteessa sen, että kansalaiset ovat maan omassa hallinnassa olevan tietoverkon piirissä eikä näin ulkopuoliset pääse vaikuttamaan saatavilla olevaan tietoon.Viestintäministeriön julkaisemien tietojen mukaan testi sujui suunnitellulla tavalla ja tarkemmat tiedot esitellään presidentti Vladimir Putinille.Iranilla ja Kiinalla on jo käytössä ratkaisut, joilla ne rajoittavat kansalaisten pääsyä Internetiin. Iranilla on käytössä oma kansallinen tietoverkko ja Kiinalla on vuorostaan käytössä