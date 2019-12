Kiina on valmis haastamaan GPS:n – BeiDou on valmis ensi kesänä

Kiina on määrätietoisesti rakentanut vuosien ajan omaa BeiDou-satelliittipaikannusjärjestelmää ja ensi kesänä se on vihdoin "valmis". Kiina aikoo nimittäin lähettää kesällä avaruuteen kaksi uutta satelliittia, jotka täydentävät BeiDou-konstellaation 35 satelliittia kattavaksi järjestelmäksi. Kiina on määrätietoisesti rakentanut vuosien ajan omaa-satelliittipaikannusjärjestelmää ja ensi kesänä se on vihdoin "valmis". Kiina aikoo nimittäin lähettää kesällä avaruuteen kaksi uutta satelliittia, jotka täydentävät BeiDou-konstellaation 35 satelliittia kattavaksi järjestelmäksi.

Virstanpylväs on tärkeä Kiinalle, jonka viestintälaitteiden ja puolustusvoimien paikannus voi olla jatkossa riippumaton yhdysvaltalaisesta GPS-teknologiasta. Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteet ovat kiristyneet viime vuosina, mikä on näkynyt ulospäin esimerkiksi kauppasotana ja kiinalaisille yhtiöille asetettuina pakotteina. Yhdysvallat on esimerkiksi yrittänyt estää kiinalaisen Huawein 5G-teknologian levittäytymistä Nato-maihin.



BeiDoun paikannusjärjestelmän tarkkuuden luvataan paranevan nykyisestä metriluokan tarkkuudesta senttimetritarkkuuteen. Järjestelmän sanotaan edistävän esimerkiksi itsestään ajavien autojen käyttöä maassa. Noin 70 prosenttia Kiinassa käytettävistä matkapuhelimista on yhteensopivia BeiDoun kanssa.







Eurooppalaisen Galileo-järjestelmän on luvattu olevan myös täydessä toimintakunnossa vuoden 2020 aikana.