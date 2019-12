Facebook kehittää omaa käyttöjärjestelmää – Johtaja on tuttu Windows NT -ajoilta

Microsoftilla Windows NT -käyttöjärjestelmän kehitystä luotsannut Mark Lucovsky on saanut Facebookilta tehtäväksi kehittää yhtiölle oma käyttöjärjestelmä tyhjältä pöydältä. Facebookin tähtäimeissä ei ilmeisesti ole kehittää vain uutta versiota Androidista, vaan jokin modernimpi ohjelmisto. Facebookin laitekehitystä luotsaavan Andrew 'Boz' Bosworthin mukaan yhtiö haluaa varmistaa, että seuraavan sukupolven laitteiden markkinoilla on tila Facebookille. Siksi kilpailijoihin tukeutuminen ei ole vaihtoehto.TechCrunchin mukaan Facebookin tavoitteena on lopulta kehittää käyttöjärjestelmä, joka soveltuu käytettäväksi uusissa AR-pohjaisissa laseissa. Näin yhtiö varmistaa sen, että sillä on pääsy ihmisten tietoihin tulevaisuudessakin ja se voi itse määritellä miten se dataa käsittelee. Nyt Facebook enemmän tai vähemmän riippuvainen Applesta ja Googlesta.