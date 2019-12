Apple hyppäsi mukaan avoimeen älykotistandardiin

Älykotijärjestelmien yleistymisen selkeänä hidasteena on ollut se, että vahvan markkina-aseman omaavilla yhtiöillä on ollut käytössä omat tiedonsiirtojärjestelmät. Se hankaloittaa tuotekehitystä ja tekee siitä myös kallista, mikäli laitteen halutaan toimivan kattavasti erilaisten laitteiden ja laiteyhdistelmien kanssa. Älykotijärjestelmien yleistymisen selkeänä hidasteena on ollut se, että vahvan markkina-aseman omaavilla yhtiöillä on ollut käytössä omat tiedonsiirtojärjestelmät. Se hankaloittaa tuotekehitystä ja tekee siitä myös kallista, mikäli laitteen halutaan toimivan kattavasti erilaisten laitteiden ja laiteyhdistelmien kanssa.

Kuluttajien onneksi alan suurimmat yhtiöt ovat lyöneet viisaat päänsä yhteen ja sopineet avoimen tiedonsiirtostandardin luomisesta. Mukana on alalla jo pitkään vaikuttanut Zigbee Alliance jäsenyrityksineen (muun muassa Samsung SmartThings, Ikea ja Signify, Apple (HomeKit), Google ja Amazon. Yhteistyön avulla voidaan tulevaisuudessa varmistaa, että älykodin laitteet toimivat niin iPhonien, Echo-laitteiden kuin Samsungin älytelevisioidenkin kanssa.



Uuden Project Connected Home over IP -hankkeen tarkoituksena ei ole korvata Applen HomeKitiä tai Zigbeen alustaa, vaan ainakin nyt tähtäimenä on helpottaa kehitystyötä niin, että laitevalmistaja voi lisätä tuotteisiin helposti yhteensopivuuden Applen Sirin, Amazonin Alexan ja Google Assistantin kanssa. Hankkeen kehitystyön pohjalla tulee oleman Applen HomeKit, Amazonin Alexa Smart Home, Googlen Weave ja Zigbeen Dotdot-tietomallit.







Yhteistyön ensimmäisiä tuloksia aletaan nähdä aikaisintaan vuodesta 2021 alkaen.