Microsoftin jymy-yllätys – Tältä näyttää seuraavan sukupolven Xbox!

Seuraavan sukupolven Xboxin julkaisuun on vielä vuosi aikaa, mutta Microsoft on siitä huolimatta päättänyt paljastaa uuden konsolinsa ulkonäön. Seuraava Xbox ei muistuta enää kovin paljoa pelikonsolia, vaan siihen on tullut tietokoneista tuttua tornimaisuutta.

Scarlett-koodinimellä kehitetty tehoversio seuraavan sukupolven Xboxista tunnetaan nimellä Xbox Series X – nykyisen sukupolven One-lisänimi on siis pudotettu pois. Uusi nimi viittaa vahvasti siihen suuntaan, että Microsoft aikoo jatkaa pelikonsolimalliston segmentointia eli markkinoille on tulossa myös muistakin sarjoja, esimerkiksi Series S.



Lego-palikkaa muistuttavaa konsolia on mahdollista käyttää pystyssä tai vaaka-asennossa.



Xbox-pomo Phil Spencer vahvisti samalla myös aiemmin huhutut tiedot konsolin tekniikasta. Konsolin kustomoitu prosessori perustuu AMD:n Zen 2 -arkkitehtuuriin ja grafiikkaprosessori on niin AMD:n RDNA-pohjainen. Konsoli tukee säteenjäljitystä (ray tracing) ja tehoja riittää 8K-pelaamiseen. Parhaimmillaan ruudunpäivitysnopeus voi nousta 120 FPS:ään. Konsoliin lisätty NVMe-pohjainen SSD-muisti varmistaa sen, että ohjelmat latautuvat erittäin nopeasti. Laskentatehoa konsolissa on 12 teraflopsia.