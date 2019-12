Hedman Partners sai lunta tupaan – Piraattikirjeen saaneella oikeus saada käsiinsä kerätyt tiedot

Niin sanottuj pirtismikirjeitä Suomessa tehtaillut Hedman Partners on hävinnyt oikeudessa tapauksen, joka koski henkilötietojen luovuttamista. Asiasta Niin sanottuj pirtismikirjeitä Suomessa tehtaillut Hedman Partners on hävinnyt oikeudessa tapauksen, joka koski henkilötietojen luovuttamista. Asiasta uutisoi Ilta-Sanomat

Kyseisessä tapauksessa piraattikirjeen saanut Ritva Puolakka vaati asianajotoimistoa luovuttamaan kaikki tiedot, jotka hänestä on kerätty. Hedman Partners ei tähän suostunut, vaan myöntyi vain osittaiseen tietoluovutukseen.



Hedman Partners perusteli osittaista tietoluovutusta liikesalaisuudella ja sillä, että tietojen paljastaminen voisi haitata liiketoimintasuhteita sekä asianajotoimiston aineettomia omaisuuksia. Puolakka ei Hedman Partnersin selityksiä niellyt, vaan valitti asiasta tietosuojavaltuutetulle. Hedman Partners vuorostaan valitti asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen ja siitä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.



Korkein hallinto-oikeus ei ottanut kuitenkaan asiaa käsiteltäväksi, koska siihen ei liittynyt ennakkotapaukseen viittaavia piirteitä. Näin ollen hallinto-oikeuden päätös jäi voimaan.







Hedman Partnersin mukaan päätös ei ohjaa muiden tapausten käsittelyä, koska se ei ollut ennkkotapaus. Näin ollen asianajotoimisto aikoo käsitellä kunkin tietopyynnön erikseen.



Puolakkaa syytetään A Walk Among Tombstones -sarjan ja Taken 3 -elokuvan levittämisestä, mutta hän on kiistänyt syytökset.