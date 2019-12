Xbox One X:n tekniset tiedot paljastuivat – Luvassa todellinen peto konsoliksi

Seuraavan sukupolven Xbox One X:n tekniset tiedot ovat saattaneet paljastua. Seuraavan sukupolven Xbox One X:n tekniset tiedot ovat saattaneet paljastua. Windows Centralin tuoreen artikkelin mukaan Scarlett-koodinimellä Microsoftin sisällä kulkevan konsolin suorituskyky on jopa kaksinkertainen nykyiseen Xbox One X:ään verrattuna.

Käytännössä siis Scarlettin laskentateho on noin 12 teraflopsia, kun nykyisessä Xbox One X:ssä se on kuusi teraflopsia ja Xbox One S:ssä vain 1,4 teraflopsia. Lockhart-nimisen Xbox One S:n seuraajan laskentateho puolestaan on neljä teraflopsia. Lockhart tulee siis olemaan iso päivitys verrattuna One S:ään, mutta sen tehot jäävät kuitenkin alle Xbox One X:n. Suorituskyvyn taustalla on uudet kahdeksanytimiset prosessorit, joiden kellotaajuudet liikkuvat 3,5 gigahertsin tienoilla.



Käyttömuistia pelejä varten Scarlettissa on vuorostaan 13 gigatavua ja pelikonsolin omaa käyttöjärjestelmää varten sitä on varattu vielä kolme gigatavua lisää. Lisäksi uusissa konsoleissa käytetään NVMe SSD -muisteja, joiden avulla pelien ja sovellusten latausajat laskevat hyvin dramaattisesti – ohjelmat latautuvat lähes silmänräpäyksessä.







Puhtaan suorituskyvyn lisäksi uusiin Xboxeihin on tulossa silmäkarkkia säteenjäljityksen mahdollistaman realistisempien valaistusten ansiosta.