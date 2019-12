Uusi Skype-ominaisuus mahdollistaa ryhmäpuhelut ilman tunnusta

Videpuheluiden grand old man, Skype, on joutunut viimeisten kymmenen vuoden aikana melkoisen kovaan kamppailuun asemastaan. Erityisesti pikaviestinten, kuten WhatsAppin, lisättyä video- ja äänipuhelut, on Skype joutunut petraamaan tarjontaansa.

Tämä on tarkoittanut, että Skypeen on viimeaikoina tuotu yhä uusia ominaisuuksia, ja kenties taantunut kehitystahti on taakse jäänyttä elämää.Nyt tulossa on uusi Meet Now -ominaisuus, joka mahdollistaa entistä helpommat ryhmäpuhelut. Tällä ominaisuudella yhtiö profiloituu entistä parempana työyhteisöjen työkaluna, jonka avulla palaverit saa käyntiin kivuttomammin.Uuden ominaisuuden ansiosta kaikkien käyttäjien ei tarvitse olla enää edes rekisteröitynyt palveluun. Meet Now -ominaisuus luo ryhmäpuhelun, jonka voi jakaa osallistujien kesken linkkinä.Ominaisuus on tässä vaiheessa vasta Skype Insider -esiversiossa , mutta saapunee myöhemmin laajemmin saataville. Insider-version toki saa kuka tahansa käyttöönsä pienellä vaivalla, jos ominaisuudelle näkee heti tarvetta.Päivityksessä tuodaan myös muita uudistuksia, kuten parempi kuvien ja videoiden jakaminen Androidilla, joka mahdollistaa editoinnin ennen lähetystä. Myös tumma teema on saapunut päivityksen myötä Skypen Windows 10 -versiolle.