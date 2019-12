Yksi maailman arvokkaimmista start upeista ajoi päin seinää – Myynti epäonnistui pahoin

Maailman arvokkaimpien start upien listalle yltänyt Magic Leap onnistui erinomaisesti pääomasijoitusten keräämisessä, mutta kaupalliseksi menestykseksi se ei kuitenkaan näytä johtaneen. Magic Leap One -laseja markkinointiin ennakkoon kyllä onnistuneesti, mutta markkinoiden kiinnostus Maailman arvokkaimpienlistalle yltänytonnistui erinomaisesti pääomasijoitusten keräämisessä, mutta kaupalliseksi menestykseksi se ei kuitenkaan näytä johtaneen. Magic Leap One -laseja markkinointiin ennakkoon kyllä onnistuneesti, mutta markkinoiden kiinnostus lopahti lähes välittömästi tuote-esittelyn jälkeen

Floridassa pääpaikkaansa pitäneellä Magic Leapillä oli isoja ongelmia tuotekehitysvaiheessakin, kun yhtiö ei onnistunut houkuttelemaan osaajia Kaliforniasta Yhdysvaltojen toiselle rannikolle. Lisäksi johtamisessa oli selkeitä puutteita. Magic Leap sai kuitenkin One-lasit esittelykuntoon vuoden 2017 lopulla, minkä jälkeen alkoi varsinainen uurastus lasien myynnin vauhdittamiseksi.



Kovan hypen takia Magic Leap oli asettanut itselleen kovat odotukset. The Informationille puhuneiden entisten työntekijöiden mukaan Magic Leapin tavoitteena oli myydä julkaisun jälkeisten kuuden kuukauden aikana AR-laseja peräti 100 000 kappaletta. Toteutunut myynti jäi 6000 kappaleeseen. Yhtiön alamäki on sen jälkeen jatkunut, sillä Magic Leapin hallituksesta on kaikonnut niin Google toimitusjohtaja Sundar Pichai kuin Qualcommin talousjohtajakin. Lisäksi Magic Leap on joutunut irtisanomaan henkilöstöä viime aikoina.







Henkilöstömuutosten kourissa yhtiön on hankala panostaa tulevaisuuteen, minkä takia toisen sukupolven Magic Leap -lasien julkaisu voi olla vuosien päässä. The Informationin mukaan laseista on olemassa jo jonkinlaiset prototyypit, joissa hyödynnettäisiin 5G-teknologiaa. Uudet lasit ovat myös kevyemmät ja pienemmät, minkä lisäksi niiden näkökenttää on kasvatettu.



Sijoittajilta on todennäköisesti nyt paljon hankalampi kerätä rahaa ensimmäisen sukupolven laitteen heikon myynnin takia. Lisäksi Magic Leap ei ole ainoa markkinoilla: Microsoftin HoloLens-lasit hallitsevat markkinoita ja Appleltakin on ilmeisesti tulossa kilpaileva tuote tulevina vuosina.