Suomalaiset ovat tottuneet näkemään Nokia-brändiä yhdessä jos toisessa tuotteessa, mutta ulkomailla nimi yhdistetään ensisijaisesti matkapuhelimiin. Suomessakaan esimerkiksi Nokia-merkkisiä televisioita ei ole myyty enää vuosikausiin, mutta Intiassa sellainen uutuus on tulossa markkinoille.

Nokian brändilisensointitiimi on nimittäin myynyt intialaiselle Flipkartille oikeudet käyttää suomalaisyhtiön brändiä sen valmistamassa uudessa 55-tuumaisessa älytelevisiossa. Televisio valmistetaan Intiassa ja myydään paikallisilla markkinoilla, joten ainakaan tällä haavaa Nokian paluuta Suomen televisiomarkkinoille ei nähdä.



Teknisesti Nokia-televisio vaikuttaa varsin pätevältä. Näyttö on siis 55-tuumainen (LED) ja sen tarkkuus on Ultra HD -tasoa (Dolby Vision- ja HDR10 -tuki). Android TV -pohjaisen television sisuksissa on neliydinsuoritin ja yli kaksi gigatavua käyttömuistia. Äänentoiston laadukkuuden merkiksi televisioon on lyöty JBL:n leima.



Televisio maksaa Intiassa 41 999 rupiaa eli noin 533 euroa.