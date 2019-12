Suomeen tuli täysin ilmainen suoratoistopalvelu

Ilmaisen suoratoistopalvelun sisältö ei välttämättä koostu kaikkein uusimmista elokuvista, mutta se on oiva lisä täydentämään esimerkiksi Netflixin tai HBO:n sisältövalikoimaa. Maksuttomuuden kääntöpuolena tosin on se, että katsojalle esitetään toiston yhteydessä mainoksia. Varsinkin alkuvaiheessa Plexin esittämät mainokset voivat tuntu puuduttavilta, sillä mukana ei ole kovin montaa mainostajaa.



Suoratoistopalvelun sisältövalikoima vaihtelee myös voimakkaasti alueittain, joten jossakin maassa näkyvää elokuvaa ei välttämättä voi katsoa Suomessa. Sisällössä on myös vaihtuvuutta eli palveluun tulee ajoittain uutta katsottavaa, mutta samalla sieltä lähtee pois elokuvia.







Video on Demand -toiminto löytyy Plexin PC- ja mobiilisovellusten lisäksi Xbox One -sovelluksesta, mutta ei PlayStation 4 -ohjelmasta. Suoratoistopalvelun löytää Plex-ohjelmasta kohdasta Movies & TV.







