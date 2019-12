Päivän diili: Sony WH-H900N langattomat kuulokkeet 99 euroa (säästä 30 euroa)

Päivän diili

Sony WH-H900N Over-ear -langattomat kuulokkeet maksavat nyt 99 euroa Powerilla . Tämä on myös Hintaopas hintavertailupalvelun mukaan alin hinta, jolla tätä kyseistä tuotetta on myyty.Näistä kuulokkeista löytyy toiminto, joka vaimentaa taustamelua. RTINGS.comin arvostelun mukaan taustamelunpoisto ei kuitenkaan ole niin tehokas kuin joissakin kalleimmissa malleissa. Äänenlaatu ja akun kesto saavat kehuja, mutta akun lataus hidasta. Kuulokkeita voi myös käyttää langallisesti, vaikka akku on loppunut. Kuulokkeet voidaan taittaa kokoon ja mukana tulee kantopussi kuljettamista varten. Saatavilla värit musta ja kulta.Tarjous on voimassa sunnuntaihin 8.12. asti.Lue myös: