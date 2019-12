Pokemon Go -kehittäjä hyppäsi mukaan AR-lasien kehitykseen

Puolijohdejätti Qualcomm ja Pokemon Go -pelistä parhaiten tunnettu Niantic Labs kehittävät yhdessä uuteen Snapdragon XR2 -alustaan perustuvia AR-laseja. Puolijohdejättija-pelistä parhaiten tunnettukehittävät yhdessä uuteen Snapdragon XR2 -alustaan perustuvia AR-laseja.

Kehitteillä olevat AR-lasit eivät ole sinänsä tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, vaan niiden on tarkoitus toimia varsinaisille laitevalmistajille tarjottavana referenssilaitteena. Qualcommin mukaan ainakin viisi yhtiötä kehittää parhaillaan omia AR-laseja, jotka perustuvat Snapdragon XR2 -alustaan. Referenssilasit helpottavat eritysesti pienimpiä laitevalmistajia, sillä niiden ei tarvitse lähteä tuotekehityksestä täysin nollasta.



Snapdragon XR2 -alustan suorituskyky riittää toistamaan 360-videota peräti 8K-tarkkuudella. Lisäksi alusta tukee 3K-näyttöjä (yksi kullekin silmälle).



Nianticilla on ollut aktiivinen rooli laajennetun todellisuuden yleistymisessä. Se on esimerkiksi avannut käyttämiään teknologioita myös muiden käyttöön.