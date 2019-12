Microsoftilta tulossa sittenkin kaksi uutta pelikonsolia

Jo vuosi sitten uutisoitiin tiedoista, joiden mukaan Microsoft kehittää uuden sukupolven pelikonsoleita kahden kärjen taktiikalla. Luvassa olisi siis yhden sijaan kaksi uutta konsolia, joilla Microsoft päivittäisi sekä Xbox One X:n että One S:n. Microsoftin omassa viestinnässä on kuitenkin puhuttu kesän jälkeen vain yhdestä tehokkaasta konsolista, Scarlettista. Jo vuosi sitten uutisoitiin tiedoista, joiden mukaan Microsoft kehittää uuden sukupolven pelikonsoleita kahden kärjen taktiikalla. Luvassa olisi siis yhden sijaan kaksi uutta konsolia, joilla Microsoft päivittäisi sekä Xbox One X:n että One S:n. Microsoftin omassa viestinnässä on kuitenkin puhuttu kesän jälkeen vain yhdestä tehokkaasta konsolista, Scarlettista.

Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että kulisseissa Scarlettilla on ollut pikkusisko kokoajan, sillä pelisivusto Kotakun tietojen mukaan Microsoft aikoisi edelleen julkaista Scarlettin rinnalle toisen konsolin. Kyseistä konsolia kehitetään edelleen Lockhart-koodinimen alaisuudessa. Kotakun tiedot perustuvat neljään eri lähteeseen, joten tiedot lienevät kunnossa.



Lockhart on Scarlettiin nähden selvästi tehottomampi, minkä lisäksi siitä puuttuu kokonaan optinen asema. Se on siis jatkoa Xbox One S All-Digital Editioniille. Microsoft markkinoinee Lockhartin avulla myös uutta xCloud-pilvipelipalvelua. Samaan aikaan se säilyttää suhteet intohimoisiin pelaajiin kunnossa Scarlettin kautta, sillä heille täysi digitaalisuus voisi olla liian iso pala purtavaksi – ainakin vielä.







Hämmennystä Microsoftin konsolistrategiassa aiheutti todennäköisesti se, että aluksi Scarlett ymmärrettiin Microsoftin uuden sukupolven konsoleiden kehityshankkeena, johon kuuluivat Lockhart sekä Anaconda. Sittemmin ilmeni, että Microsoft kutsuu Anacondaksi luultua konsolia Scarlettiksi, minkä takia Lockhartin kehityksen ajateltiin päättyneen.