Onko tietokoneellasi Avast? Nämä ohjelmat saattavat seurata sinua hyvinkin tarkasti

Ilmaista virustorjuntaa tietokoneelle etsineelle suositeltiin yhdessä Internetin historian vaiheessa aktiivisesti tsekkiläisen Avastin ohjelmistoa. Se on edelleenkin hyvin suosittu ilmainen virustorjuntaohjelmisto, mutta kehitystyössä se on ottanut monia kyseenalaisia askeleita palvelun rahoittamiseksi.

Avast on nimittäin hiljalleen kääntymässä käyttäjäänsä vastaan. Tuore esimerkki siitä saatiin kun Mozilla päätti poistaa Firefoxin laajennoskaupasta kokonaan Avast Online Securityn sekä Avast SafePricen. Samaan syssyyn poistettiin AVG:n samalla tavalla nimetyt laajennokset – Avasthan omistaa nykyisin AVG:n. Opera poisti Mozillan perässä samat laajennokset omasta kaupastaan.Syy laajennosten poistoon oli se, että ne keräävät toimintaansa nähden aivan liian yksityiskohtaista tietoa käyttäjän verkkohistoriasta. Vierailtujen sivujen ja hakuhistorian lisäksi laajennokset keräsivät tietoa siitä, mitä käyttäjä klikkaa, kuinka kauan hän vierailee kullakin sivustolla, kuinka monta välilehteä hänellä on auki ja koska hän vaihtaa välilehteä.AdBlock Plussan luoja Wladimir Palant huomasi kyseenalaisen toiminnan ensi kerran jo 28. lokakuussa, mutta hän raportoi asiasta Mozillalle vasta joulukuussa. Mozilla poisti laajennokset heti ilmoituksen jälkeen. Avastin mukaan se on ryhtynyt jo toimiin Mozillan tietosuojavaatimusten täyttämiseksi, joten laajennokset palaavat myöhemmin takaisin.