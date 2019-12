Nintendo valloittaa viimeisen markkinan – Switchin myynti alkaa Kiinassa

Kiina oli pitkään länsimaalaisittain videopelaamisen takapajula, sillä ulkomaalaiset pelikonsolit oli kielletty maassa. Osittain tästä syystä kiinalainen pelaaminen on keskittynyt tietokone- ja mobiilipelaamiseen. Vuodesta 2014 lähtien Kiina on kuitenkin antanut siimaa pelikonsolivalmistajille.

Vuonna 2014 Kiina löysensi sääntelyä ja mahdollisti Shanghain vapaakauppa-alueella valmistettujen konsoleiden myynnin muualla Kiinassa. Microsoft ja Sony tarttuivat syöttiin nopealla aikataululla, sillä jo vuoden 2014 lopulla Xbox Onea myytiin Kiinassa ja PlayStation 4 ilmestyi Kiinan markkinoille vuoden 2015 puolella. Konsolimarkkinoiden kuninkaista vain Nintendo on pysytellyt Kiinan ulkopuolella.Nyt tämäkin seikka on jäämässä taakse, sillä Nintendo on aloittamassa Switchin myynnin Kiinassa Tencent-yhteistyön kautta. Sony ja Microsoft ovat niin ikään tehneet yhteistyötä paikallisen mediayhtiön kanssa konsoleiden myynnissä. Tencentin ja Nintendon yhteistyön ansiosta Switch-pelikonsolia aletaan myydä Kiinassa joulukuun 10. päivästä alkaen. Hintaa konsolilla on 2099 juania eli 268 euroa.Tencent-yhteistyö näkyy esimerkiksi siinä, että Nintendon verkkopalvelut tuotetaan Tencentin kautta. Lisäksi Nintendon eShopiin lisätään mahdollisuus maksaa WeChat Payn avulla.