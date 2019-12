Odotettu Atari-konsoli viivästyy taas – Konsoli ei ehdi pukinkonttiin

Uuden konsolin kehittäminen ei ole mikään triviaali temppu, vaikka sille löytyisi markkinoilta kysyntää. Tämän ovat saaneet huomata Atari VCS -konsolin kehittäjät. Konsoli on myöhästynyt jo parin kertaa ja myös nimikin on vaihtunut.

Konsolista alkoi tihkua tietoja Ataribox-nimellä vuoden 2017 kesällä, kun Atarin toimitusjohtaja kertoi aikeista julkaista uusi konsoli legendaarisen konsolibrändin alla . Atariboxin ennakkomyynti alkoi joulukuussa 2017 ja toimitusten luvattiin alkavan keväällä 2018 Konsoli ei tullut kuitenkan markkinoille viime vuoden keväällä, vaan sen nimi vaihdettiin Atari VCS:ään. Keväällä konsolin kehitystä tuettiin Indiegogo-joukkorahoituksen turvin Sittemmin konsolin on luvattu tulevan saataville tämän vuoden keväänä, mutta kun sekään ei toteutunut, niin aikataulu muutettiin jouluun. Nyt on jo selvää, ettei Atari VCS ehdi pukinkonttiin, vaan nyt konsolin luvataan tulevan keväällä – ja vuosi on ilmeisesti 2020.