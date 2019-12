Unohda Black Friday – Nyt Suomeen iski Cyber Monday

Jos ajattelit joulukuun pyyhkäisevän tarjouskampanjoinnin mennessään, niin olit väärässä.tuntemattomampi serkku – Cyber Monday – on nimittäin iskenyt Suomeen . Jos nukuit Black Friday -tarjousten yli, niin nyt on vielä aikaa ostaa tarjoustuotteita pukinkonttiin.

Alun perin Cyber Monday -tarjousten ajatuksena oli houkutella kuluttajia siirtymään kivijalkamyymälöistä verkkokuppaan, mutta tämä kärki on ehkä jo aika pahasti kulunut. Nykyään kun verkkokaupat alkavat olla jo niin suosittuja, että kivijalassa käydään ehkä vain sovittamassa tavaroita tai noutamassa verkkokaupasta tilattu tuote. Aivan kuten Black Fridaykin, on Cyber Monday alkujaan yhdysvaltalainen keksintö, joka on tullut mustan perjantain vanavedessä Suomeen.Viikon kestävä Black Friday -kampanjointi on saattanut viedä jo terän Cyber Mondaylta, sillä kovin paljoa uusia tarjoustuotteita ei välttämättä ole. Kannattaa kuitenkin käydä katsomassa parhaimpien tarjousten listalta, että löytyykö sieltä mitään itseä kiinnostavaa