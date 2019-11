Black Friday alkoi – Muista tämä kultainen sääntö ennen kuin ostat mitään

Vaikka löytäisit himoitsemasi tuotteen jostakin kupasta tarjouksesta, niin kannattaa muistaa valistuneen kuluttajan kultainen sääntö: vertaile hintaa ja ota selvää tuotteen hintahistoria. Nämä molemmat toiminnot löytyvät Hintaopas.fi-hintavertailusivustolta , joka seuraa viikottain tuotteiden jälleenmyyntihintoja kauppakohtaisesti. Hintahistoriasta saat selville siis esimerkiksi sen, että onko tuotteen hintaa nostettu ennen Black Fridayta keinotekoisesti ja sitä myydään nyt vain näennäisellä alennuksella.Hintahistorian löydät klikkaamalla haluamasi tuotteen esittelysivun auki ja klikkaamalla tuotekuvan alla olevaa Hintahistoria-välilehteä (esimerkiksi Xbox One S All-Digitalin hintahistoria ). Sivulla on graafi tuotteen hinnan kehittymisestä, mutta sen lisäksi näet graafin alapuolelta miten tuotteen hinta on muuttunut viime aikoina jälleenmyyjillä. Klikkaat vain jälleenmyyjän nimeä, minkä jälkeen eteesi aukeaa lista viime aikojen muutoksista.Parhaimmat Black Friday -tarjoukset löydät täältä tai voit tutkia AfterDawnin käsin tekemää listaa tarjouksista