Suomalaiset innostuivat piratismista – Syytä voidaan vain arvailla

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK kertoo elokuvien- ja televisiosarjojen laittoman lataamisen yleistyvän edelleen, vaikka Suomeenkin on saapunut maksullisia striimauspalveluita, jotka ovat oleellisesti parantaneet sekä helpottaneet sisältöjen saatavuutta.

TTVK:n näkemykset perustuvat konsulttiyhtiö Mediavisionin Pohjoismaissa tekemään vuosittaiseen tutkimukseen. AV-piratismi kasvoi Suomessa vuoden 2018 kevään ja vuoden 2019 kevään välillä peräti 70 prosenttia. Tulos on poikkeuksellinen, sillä tämä on ensimmäinen kerta Mediavisionin kyselytutkimuksen historiassa, kun piratismi on Suomessa lisääntynyt.



Syytä piratismin yht'äkkiselle yleistymiselle TTVK ei osannut antaa.



Suomi on kuitenkin tutkimuksen mukaan vielä kaukana Ruotsista, jossa joka viidennes on hyödyntänyt piraattisisältöjä. Suomessa ja muissa pohjoismaissa lukema on 10 prosenttia.