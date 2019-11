Joulukuun kaikki palaavat Netflix Originals -sarjat: Fuller House, You...

Palaavien sarjojen lista ei ole yhtä pitkä kuin Netflix-elokuvien tai varsinkaan uusien sarjojen, joita on liki kaksi tusinaa. Muutamia isoja sarjoja on kuitenkin myös joulukuussa palaamassa palveluun.Erityisesti nimistä pomppaavat esiin legendaarisen komedian uusi versio Fuller House, josta tulee jo viides kausi, sekä hyvän vastaanoton saanut trilleri You, joka saa vihdoin yli vuoden tauon jälkeen toisen kautensa. Lisäksi odotettuja ovat varmasti 60-luvun sarjaan perustuvan Lost in Spacen toinen tuotantokausi sekä taikuri Justin Willmanin Magic for Humansin kakkoskausi.Komediatuotannon jatkuminen varmistuu Alexa & Katien kolmannella kaudella, stand-up-komiikka show The Degeneratesin toisella kaudella sekä junnuille soveltuva Team Kaylie, josta tulee kakkoskausi. Tulossa on myös anime-sarjojen Carole & Tuesday ja Teasing Master Takagi-san toiset kaudet.Kansainvälisistä sarjoista puolalainen rikosdraama Ultraviolet, brassidraama lääkäreistä sulkeutuneessa pikkukylässä kertova The Chosen One sekä japanilaisreality Terrace House: Tokyo 2019-2020 saavat kaikki toisen kautensa.Tässä vielä kaikki joulukuussa palaavat Netflix-sarjat aikajärjestyksessä:Joulukuun 2.Joulukuun 4.Joulukuun 6.Joulukuun 19.Joulukuun 24.Joulukuun 26.Joulukuun 30.Joulukuun 31.