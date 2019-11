Videolla – Teslan Cybertruck vie Fordin F-150:tä kuin litran mittaa

Teslan uuden Cybertruckin tähtäimessä on selvästi Fordin F-150-lava-auto, joka on maailmalla kategoriansa myydyin auto. Tesla vertaa uutta Cybertruckia jatkuvasti Fordin F-150:een, siksi se myös valittiin köydenvetokisan Cybetruckia vastaan.

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 -- Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Cybertruckin ja F-150:n periin kiinnitettiin siis köydet ja autot laitettiin vetämään toisiaan vastaan. Kovin pitkäksi vetokisa ei jäänyt, sillä kuten videolta nähdään, Cybertruck vetää F-150:ltä maton heti kättelyssä alta. Vetokisassa ajatuksena oli demonstroida Cybetruckin sähkömoottoreiden vääntöä, joka on yleisesti ottaen sähkömoottoreissa parempi kuin polttomoottoreissa.Markkinointimateriaalaihin kannattaa tietysti myös suhtautua kriittisesti. Tällaisissa vetokisoissa oleellista on vääntökyvyn lisäksi myös pito, joten sellaiset pienet asiat kuin rengasvalinnat sekä paino vaikuttavat oleellisesti lopputulokseen. Videolta nähdään, että F-150:n peräpää on kevyt (tyhjä), mutta Cybertruckin peräpään tyhjyyttä ei videolta näe.Ford on kertonut kehittävänsä myös F-150:stä sähköisen version.