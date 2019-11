Tässä kaikki Netflixin joulukuun uudet Originals-sarjat

Tämä vuosi on ollut suoratoiston juhlaa, ja kilpa käy yhä kovemmaksi kilpailijoiden julkaisujen myötä. Netflixilläkin on jäänyt loppuvuodeksi vielä monta kovan luokan julkaisua, joilla pistää kampoihin.

Tässä käymme läpi kaikki joulukuun uudet Originals-sarjat, uudet elokuvat ja stand-upit löydät aiemmasta jutustamme . Tulossa on liki kaksi tusinaa uutta sarjaa, joissa on monenlaista viihdettä.Kansainvälinen tuotanto laajenee valtavasti uusien sarjojen myötä. Näitä ovat latinalaisamerikkalainen romcom, argentiinalaisjalkapalloilija Carlos Tevezistä kertova, jouluaiheiset norjalaiskomediaja espanjalaisdraama, romanttinen-komedia Taiwanista, ranskalaismiehen rakkauselämästä kertova draama, Etelä- ja Pohjois-Korean tilanteeseen pohjautuva komedia, 1800-luvun lopun Pariisiin sijoittuva draama, istanbulilaistaitelijan Anatolian arkeologiseikkailusta kertovasekä kiinalaissarjaMuksuille tulee puolestaan uusi-sarja ja tämän vuoden kova anime-tarjonta kasvaain myötä.Rikosdokumentit ovat olleet Netflixissä huippusuosittuja ja niitä jatkaa uusi kaksikko: vapaaehtoiset hakevat oikeutta eläinrääkkääjälle sarjassajakertoo murhaajasta, joka tunnusti satoja selvittämättömiä murhia. Lisäksi dokumenttisarjakertoo stand-up-koomikko Kevin Hartin elämän kiemuroista.Reality-sarjojen osalta tulee uutta, kun meikkaajat kilpalevat paikasta kauneusbisneksessä ohjelmassa. TV-komediaa nähdään sketsiohjelmassasekä Family Reunion -sarjan erikoisosassaDraaman osalta tarjonta kasvaa enemmän ja isomman luokan uutuuksilla. Erityisen odotettu on pelisarjaanperustuva samanniminen synkkä fantasiasarja, mutta tulossa on myös Los Angelesin musiikki-skenestä kertova, romanttinen draamasekä scifi-kauhusarjaTässä vielä kaikki joulukuun uudet Originals-sarjat aikajärjestyksessä:Yanxi Palace: Princess Adventures