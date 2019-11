Star Wars -sarja Mandalorian nousee vuoden eniten laittomia latauksia keränneeksi sarjaksi?

Onelmat pystyi oikeastaan haistamaan jo etukäteen. Kerrataanpa: Star Wars on ollut hurjassa nosteessa viime vuodet jatarinan päättävä alkuperäisen elokuvasarjan yhdeksäs osa saapuu elokuvateattereihin joulukuussa.Disney+:n lanseerauksen yhteydessä sinne tuotiin mukaan kokonaan uusi, Star Wars -maailmaan sijoittuva sarja. Ja kaiken huipuksi sarja on kerännyt huikeita arvosanoja katsojilta-palvelussaJa.. Disney+ on laillisesti saatavilla ainoastaan viidessä maassa maailmassaLopputulos näyttää olevan se, että torrentit ovat laulaneet viimeiset pari viikkoa ympäri maailmaa kun Star Wars -fanit ovat halunneet seurata sarjaa eivätkä malta odottaa Disney+:n avautumista omassa maassaan.Vuoden muut isot tv-tapaukset, kutenpäätöskausi, olivat saatavilla laillisesti suht laajalti ympäri maailmaa, mutta Mandaloriania pitää Euroopassa odottaa ainakin kevääseen asti. Disney on lupaillut palvelun avaamista Suomeenkin keväälle 2020 Mandalorianin suosiosta piraattien keskuudessa kertoivat useatkin Vaikuttaisi siltä, että viimeistään Star Warsin kutsu on ajamassa käyttäjiä takaisin laittomien latausten pariin. Kirjoitimme jo syksyllä 2018 siitä, miten piratismi on jälleen nousemassa, kun kuluttajat eivät suostu maksamaan useammasta kuin yhdestä videopalvelusta kerrallaan tyylinen palvelu, joka sisältäisi lähes kaiken materiaalin yhdellä kuukausimaksulla näyttää erittäin epätodennäköiseltä tulevaisuudelta videopuolella ainakaan lähivuosina. On toki todennäköistä, että pelureita tulee heittämään hanskoja tiskiin ja lopulta jäljelle jääkin vain pari, kolme palvelua, joihin sisältö keskittyy.