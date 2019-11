Spotify haastaa radiot – Loi podcast-generaattorin

Musiikin suoratoistoa hallitseva Spotify on jo pitkään osoittanut, että se haluaa hallintaansa myös maailman podcast-markkinat. Osa tätä strategiaa on juuri Musiikin suoratoistoa hallitsevaon jo pitkään osoittanut, että se haluaa hallintaansa myös maailman-markkinat. Osa tätä strategiaa on juuri julkaistu Your Daily Podcast -toiminto

Kyseessä on musiikin puolella käytetyn Discover Weekly -toiminnon kaltainen automaattinen sisältöehdotus, jonka tarkoituksena on tarjota kuunneltavaksi automaattisesti kuulijaa mahdollisesti kiinnostavia podcasteja. Mukana on podcasteja, joita käyttäjä jo seuraa, mutta niiden lisäksi mukaan otetaan algoritmien suosituksia. Algoritmit suosittelevat sisältöä kuunteluhistorian ja seurattujen podcastien perusteella.



Automaattisesti luodun soittolistan joukossa on lyhyitä uutispätkiä, trailereita sekä pidempiä keskusteluita.



Ominaisuus on nyt julkaistu muutamassa maassa. Valitettavasti Suomi ei ole julkaisumaiden joukossa, mutta toiminto laajentunee myös tänne aikanaan.