Facebook hyökkää meemibisnekseen – Uppoaako uusi sovellus toverilapsiin?

Meemittely on saavuttanut jonkin uuden tason silloin kunpäättänyt valjastaa niiden tehtailun uudeksi bisnekseksi. Näin on ehkä nyt käymässä, sillä Facebook on-lanseerannut Kanadassa-sovelluksen.

Whale on Facebookin kehittämä sovellus, vaikka yhteisöpalvelujätti onkin pyrkinyt häivyttämään nimensä taka-alalle. Whalen avulla käyttäjä pystyy luomaan uusia hauskoja kuvia, jotka hyödyntävät olemassa olevia meemejä tai vaihtoehtoisesti niistä voi syntyä täysin uusia sellaisia. Whalen avulla luodutmeemit jokainenvoi sitten jakaaMessengerissä tai Instagramissa.Whale on Facebookin New Product Experimentation -ryhmän (NPE) luomus. Ryhmän aiempia tuotoksia ovat Bump- ja Aux-sovellukset. Jää nähtäväksi kypsyykö Whalesta meemitehtailijoiden-hupisovellus vai viekö kevätsiivous sen mennessään. Whale on saatavilla vain kanadalaisille iOS-käyttäjille