Patenttikuvat paljastavat PlayStation 5 -ohjaimen?

Yhtiö on paljastanut muun muassa ohjaimen suljettujen ovien takana , mutta tähän mennessä kuvia siitä ei ole vuotanut julki. Nyt Sonyn patentti saattaa esitellä uuden sukupolven konsolin peliohjainta.Kuvat ovat peräisin Japanin patenttiviranomaiselta , jolle ne on toimitettu Sony Interactive Entertainmentiltä. Niinpä voisi kuvitella, että kyseessä on PlayStation 5 -ohjain, vaikka tämä ei sitä täysin vahvistakaan.Ohjaimen ulkonäkö on kovin lähellä nykyistä DualShock 4 -ohjainta ja sisältää muun muassa kosketusalustan sekä samalla tavoin asetellut analogitikut sekä digipädit molemmin puolin.Yhtiöstä on kerrottu aiemmin, että ohjain on yhteensopiva edellisen sukupolven pelien kanssa, joten siltä osin laitteen tuleekin olla samankaltainen ominaisuuksien puolesta.Sony on aiemmin kertonut, että ohjaimen uudistuksiin kuuluvat puolestaan mm. uusi haptisen vasteen teknologia sekä USB-C-lataus. Nimeä ei ole tässä vaiheessa vahvistettua, mutta erikoista olisi, jos ohjaimen nimi ei olisi DualShock 5.